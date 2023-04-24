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США заявили о намерении расширить каналы связи с Китаем

В Белом доме заявили, что Вашингтон хочет расширить каналы связи с Пекином
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. Об этом заявил 24 апреля на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что каналы связи между США и КНР остаются открытыми на разных уровнях, но Вашингтон хочет их расширения.

«Речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, они остаются открытыми на разных уровнях, они должны оставаться открытыми. На самом деле мы бы хотели, чтобы они расширялись и углублялись, включая коммуникацию по военной линии», — сказал он.

Кирби напомнил, что Китай прервал связь с США по военным вопросам после визита экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В ближайшие дни президент США Джо Байден ожидает телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, добавил Кирби.

Беседа лидеров состоится в удобное для них время, заключил он.

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Ранее, 18 апреля, газета Politico сообщила, что администрация Байдена в апреле готовится объявить о «беспрецедентных» ограничениях американских инвестиций в Китай, направленных на сдерживание технологического и военного развития Пекина. Администрация Белого дома уже начала обсуждения возможных мер с предпринимательским сообществом, включая торговую палату США, говорилось в публикации.

Днем ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой от Пекина администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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