В Пентагоне сообщили об игнорировании Китаем запросов США

Китай игнорирует запросы США на проведение диалога по военной линии. Об этом заявил в понедельник, 17 апреля, замглавы Пентагона Колин Каль.

«Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались», — сказал Каль на онлайн-выступлении, организованном журналом Foreign Policy.

По его словам, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Он также отметил, что, если США не сделают приветственных шагов, Китай будет пытаться расширить свое влияние на мировой арене. По его мнению, это будет происходить в ущерб США и их партнерам.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения со своей островной провинцией.