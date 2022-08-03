Китай опубликовал новые кадры военных учений вблизи Тайваня

Власти КНР предоставили новые кадры военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые начались в трех акваториях вокруг острова Тайвань. В среду, 3 августа, их показало Центральное телевидение Китая.

У берегов Тайваня организованы совместные боевые учения с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки и объединенных сил тылового обеспечения. В них принимают участие боевые корабли, ракетные комплексы и авиация, включая новейшие истребители.

Утром китайское телевидение показало первые кадры военных учений. Китайские военные отработали применение дальнобойного оружия и обычных ракет. Также запланированы пуски ракет в акваториях к востоку от Тайваня.

Накануне стало известно, что Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В КНР также сообщили о приведении (НОАК) в состояние боевой готовности.

Минобороны Тайваня в свою очередь осудило учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан». В ведомстве отметили, что Китай нарушил правила ООН и Тайвань будет противостоять любым вторжениям на свою территорию.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Политик прибыла на остров 2 августа. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. За ее полетом на остров следили около 3 млн человек во всем мире.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.