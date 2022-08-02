Птица высокого залета: чем обернется для Тайваня визит Нэнси Пелоси

Усиление заходов китайской авиации в зону ПВО Тайваня, разведывательные полеты вблизи него, а также запрет на импорт некоторой продукции — вот что, возможно, ждет Тайбэй, после того как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ближе к ночи 2 августа все-таки долетела до острова . Американский спецборт, выполнявший рейс SPAR19, неимоверно накалил напряженность в Тайваньском проливе и в отношениях Китая и США.

В минобороны КНР уже заявили, что вооруженные силы республики находятся в состоянии боеготовности, а в качестве контрмер проведут ряд военных мероприятий . Однако в Вашингтоне считают, что не изменяли своей политики в отношении КНР . Как рассказал «Известиям» экс-директор по Китаю, Тайваню и Монголии в администрации министра обороны США Дрю Томпсон, тот факт, что остров не упомянули в официальном маршруте Пелоси, должен был отчасти удовлетворить Пекин. Тем не менее, как заверили «Известия» эксперты, появление высокопоставленной американской делегации на Тайване (который Пекин считает китайской территорией) не приведет к серьезному военному конфликту. «Известия» разбирались — почему .

Через запад на восток

Подготовка Тайваня к визиту Нэнси Пелоси походила на остросюжетный боевик. Еще 1 августа в юго-западной части зоны опознавания ПВО острова были засечены четыре китайских истребителя J-16, в ответ на что Тайбэй тут же поднял в небо свои самолеты и развернул зенитно-ракетные комплексы для отслеживания авиации КНР. Уже на следующий день ВВС Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» на авиабазу в юго-восточном уезде Тайдун для сопровождения самолета Пелоси в своем воздушном пространстве.

Птица высокого залета Китайский истребитель J-16 Фото: Commons.wikimedia.org/中華民國國防部

В свою очередь, КНР 2 августа закрыл зону Тайваньского пролива для гражданских самолетов и направил туда истребители Су-35 . Одновременно с этим снимки, появившиеся в соцсетях, показали концентрацию китайских военных в прибрежном городе Сямэнь, всего в 5,5 км к западу от контролируемого Тайбэем острова Цзиньмэнь.

На этом фоне военные эксперты весь день дружно гадали, с какой стороны света американский борт будет заходить на остров, чтобы избежать районов наибольшего присутствия сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В 22:45 по местному времени, после семи часов лета из Малайзии обходным маршрутом вокруг восточного побережья Филиппин, чтобы приблизиться к Тайваню с востока и избежать пролета над Южно-Китайским морем, самолет с третьим по значимости в США политиком на борту благополучно приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань, служащем также базой островных ВВС.

Сам факт благополучной посадки наверняка вызвал вздох облегчения как у встречающей стороны, так и самих гостей, равно как и у доброй половины мира, в прямом эфире следившей за подлетом борта. Ведь еще недавно в китайском интернет-пространстве непрозрачно намекали, что он может и не долететь до пункта назначения.

« Если американские истребители будут сопровождать самолет Пелоси на Тайвань, то это вторжение . НОАК имеет право принудительно разогнать самолет Пелоси и американские истребители, включая предупредительные выстрелы и создание тактических препятствий. Если это неэффективно, то сбивайте их », — написал в соцсети, в частности, бывший главред Global Times и главный неофициальный ястреб с китайской стороны Ху Сицзинь.

Впрочем, вскоре этот чересчур воинственный твит был удален — как нарушающий правила соцсети. Между тем после краткой встречи в аэропорту, одно из зданий которого подсветили приветственными вывесками, делегация примерно из 40 человек отправилась в отель Grand Hyatt , расположенный по соседству с администрацией главы острова и зданием парламента, официально именуемого «законодательный юань».

Птица высокого залета1 Полицейские стоят на страже у отеля Grand Hyatt, когда демонстранты принимают участие в акции протеста против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе, 2 августа 2022 года Фото: REUTERS/Ann Wang

Уже утром 3 августа Нэнси Пелоси, заявившая по прибытии на Тайвань, что ее визит служит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии», появится в этих учреждениях лично и будет принята главой островной администрации Цай Инвэнь.

В полдень, по данным издания Apple Daily, в честь американской делегации будет организован государственный банкет, после которого Пелоси посетит Национальный музей прав человека, посвященный памяти жертв преследований оппозиции в годы правления «Гоминьдана». И с большим отставанием от первоначального графика вылетит в Южную Корею.

Силовая разминка

Появление американской конгрессвумен на Тайване поставило точку в многодневных напряженных спекуляциях о том, прилетит ли она туда или всё же откажется от этих планов, предпочтя не накалять страсти в отношениях Китая и США. А они и так достигли небывалого накала только на одних сообщениях о ее намерениях .

Как только шасси самолета Пелоси коснулись земли, МИД Китая вновь заявил, что ее визит — серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности КНР и в ответ Пекин примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета .

Ранее МИД КНР предупреждал, что китайские военные «не будут сидеть сложа руки», если этот визит состоится. 1 августа Управление морской безопасности Китая объявило о новой серии военных учений в Южно-Китайском море со 2 по 6 августа, «в связи с чем соответствующий район будет закрыт для всех судов». А вечером 2 августа сообщило о военных учениях в шести районах моря вокруг Тайваня. Также с вечера этого же дня восточная зона боевого командования китайской армии начнет серию военных операций около Тайваня, в частности пуски ракет с неядерной боевой частью .

Птица высокого залета12 Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и другими членами делегации США прибывает в Тайбэй, 2 августа 2022 года Фото: REUTERS/Jameson Wu

Впрочем, сложа руки китайские военные явно не сидели и до того: по данным минобороны Японии и тайваньских военных, еще со второй половины июня НОАК активизировала деятельность вокруг самых южных островов Японии и вблизи Тайваня. 24 июля НОАК провела воздушные и морские маневры с трех сторон вокруг острова, задействовав в учениях ударный беспилотник и эсминец, самолет противолодочной обороны, пару истребителей и самолет-разведчик. А 30 июля в рамках очередной демонстрации своих возможностей НОАК организовала учения с боевой стрельбой в одном из прибрежных районов Фуцзяни — ближайшей к Тайваню юго-восточной провинции КНР.

Подготовку вели все эти дни и в США. 28 июля американская авианосная группа USS Ronald Reagan вошла в Южно-Китайское море . А 1 августа японская газета Nikkei сообщила, что американские военные перемещают свою военную технику, в том числе авианосцы и самолеты, поближе к Тайваню.

«Если будет принято решение о том, что спикер Пелоси или кто-либо еще собирается поехать, и они попросят военной поддержки, мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного проведения их визита», — заверял за день до приземления самолета с Пелоси председатель американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Впрочем, в итоге сопровождать самолет Пелоси до места посадки было решено силами истребителей Военно-воздушных сил Тайваня.

А пока военные нагнетали, дипломаты и эксперты пытались — насколько это возможно — смягчить углы. К примеру, как пояснил «Известиям» бывший директор по Китаю, Тайваню и Монголии в администрации министра обороны США Дрю Томпсон, тот факт, что Тайвань не упомянули в официальном маршруте Нэнси Пелоси (в рамках турне по Азии были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию) должен был отчасти удовлетворить Пекин.

— Это уступка озабоченности Пекина, но далеко не капитуляция. Заинтересованность Китая в том, чтобы исключить Тайвань из официальной повестки дня и из списка суверенных государств, была таким образом уважена , — сказал он.

Птица высокого залета1234 Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй, 2 августа 2022 года Фото: REUTERS/Taiwan Ministry of Foreign Affairs

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби, давший большую пресс-конференцию 1 августа, и вовсе счел, что «у Пекина нет причин превращать потенциальный визит, согласующийся с давней политикой США, в своего рода кризис». Глава Госдепа США Энтони Блинкен меж тем попытался в очередной раз донести до КНР мысль, что решение о поездке полностью принадлежит самой Пелоси, поскольку «конгресс — независимая, равноправная ветвь власти». И добавил, что в США ожидают, что в случае ее визита Китай «будет действовать ответственно и не будет участвовать в какой-либо эскалации в будущем». 2 августа, уже после посадки борта, Джон Кирби заявил: «США не позволят себя запугать, наши альянсы в регионе сильны» .

В посольстве КНР в США не смогли предоставить «Известиям» оперативный комментарий.

Москва рассматривает визит Пелоси на Тайвань как явную провокацию, заявили в МИД РФ. Там призвали Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии.

Чем ответит Китай

Впрочем, рассчитывать на то, что Китай оставит визит Пелоси на Тайвань без ответа, было бы наивно. Уже с 1 августа он приостановил импорт продукции более чем 180 островных продовольственных компаний . И, как предположили источники тайваньских СМИ, не исключено, что Пекин рассматривает вариант ограничений и на импорт промышленных товаров, если отношения между двумя берегами Тайваньского пролива продолжат ухудшаться.

Еще одним любопытном штрихом к общей картине стала массированная кибератака, которой подверглись 2 августа официальные сайты Тайваня, включая портал правительства.

Самым же вероятным вариантом ответной реакции Пекина опрошенные «Известиями» эксперты сочли усиление заходов китайской авиации в зону ПВО Тайваня и разведывательных полетов вблизи острова .

— Не будет никакой войны или военного конфликта, за исключением военной демонстрации с большим количеством истребителей , залетающих в тайваньскую зону ПВО или пересекающих среднюю линию в Тайваньском проливе, или военных учений в прибрежных районах, как было объявлено, — сказал «Известиям» почетный профессор тайваньского Института исследований Восточной Азии Национального университета Чжэнчжи Артур Дин.

Птица высокого залета123 Пешеходы возле экрана, показывающего кадры с самолетом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во время вечерней программы новостей в Пекине, 2 августа 2022 года Фото: REUTERS/Tingshu Wang

По его словам, чрезмерная реакция может создать еще больше проблем для предстоящего осенью XX съезда Компартии Китая и нанести ущерб отношениям страны со всеми западными государствами, которые Китай, напротив, стремится исправить.

Вероятность начала войны невелика, и наихудшим сценарием станут расширенные военные учения, которые «дополнят» регулярное присутствие Китая в воздушном пространстве Тайваня, согласился с этим эксперт Центра изучения Китая Национального Тайваньского университета в Тайбэе Джордж Инь.

— Есть признаки, указывающие на то, что Китай не желает эскалации . Во-первых, уровень китайских протестов «умеренный». Высокопоставленные чиновники, которые явно протестовали против визита Пелоси, — это представители министерства иностранных дел и министерства обороны, а не министр иностранных дел, или член центральной военной комиссии, или сам Си Цзиньпин. Это сигнализирует о том, что Китай хочет сдержать ситуацию, — сказал тайваньский эксперт «Известиям».

Кроме того, Джордж Инь обратил внимание на недавнее выступление Си Цзиньпина на партийном собрании 26–27 июля, где глава КНР подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива .

Впрочем, не факт, что Пекин и Тайбэй одинаково трактуют понятие стабильности. Как написала 2 августа китайская официальная газета Global Times со ссылкой на ряд экспертов, Пекин воспользуется провокационным шагом США, «чтобы необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе и ускорить процесс воссоединения родины». «Никто не должен недооценивать решимость Китая к своему воссоединению и возрождению, а российско-украинский кризис только что позволил миру увидеть последствия того, когда крупную державу загоняют в угол», — непрозрачно намекнуло китайское издание.

Как известно, еще в 2005 году КНР приняла закон о борьбе с расколом страны, по которому Пекин дал себе право на «немирные способы» защиты суверенитета и территориальной целостности республики, в случае если, в частности, «произойдут серьезные изменения, способные привести к тому, что Тайвань отколется от Китая».