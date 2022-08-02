В МИД КНР сообщили о приведении армии Китая в состоянии боевой готовности

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности. В качестве контрмер она проведет ряд военных мероприятий. Об этом заявил 2 августа официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь после прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Министерство обороны Китая (НОАК. — Ред.) находится в состоянии повышенной готовности и начнет серию целенаправленных военных операций в качестве контрмер, а также будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — цитирует его китайский международный телеканал CGTN.

Как передает китайская ежедневная газета Global Times («Хуаньцю шибао»), восточная зона боевого командования НОАК уже анонсировала, что в рамках военной операции проведет в районе Тайваня испытание ракеты с неядерной боевой частью.

«Восточная зона боевого командования, начиная с вечера вторника, проведет совместные операции в районе Тайваня с участием морских и воздушных сил к северу, юго-западу и юго-востоку от острова, стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе и осуществит учебные пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня», — приводит издание слова официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии Пелоси официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Еще накануне в ведомстве пригрозили применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров, указав, что расценивают поездку как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.