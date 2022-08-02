Реклама
Прямой эфир
Мир
США внесли 25 самолетов компаний РФ в список нарушителей экспортного контроля
Мир
Турбина для «Северного потока» остается в Германии
Мир
США вводят визовые ограничения против 893 официальных лиц РФ
Экономика
Первый сухогруз с украинским зерном подходит к Стамбулу
Мир
В Совфеде раскритиковали визит Пелоси на Тайвань
Мир
В МИД КНР сообщили о приведении армии Китая в состоянии боевой готовности
Мир
В Херсоне прошел автопробег в честь Дня Воздушно-десантных войск
Мир
Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании €8 млрд финансовой помощи
Мир
С военной базы США на Окинаве вылетели восемь истребителей F-15
Интернет
Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Мир
На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат
Сюжет:

В МИД КНР сообщили о приведении армии Китая в состоянии боевой готовности

CGTN: армия Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем с вечера 2 августа
0
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) находится в состоянии боевой готовности. В качестве контрмер она проведет ряд военных мероприятий. Об этом заявил 2 августа официальный представитель министерства обороны Китайской Народной Республики (КНР) У Цянь после прибытия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

С видом на остров: США пытаются вывести Китай из себя
Нэнси Пелоси планирует официальный визит на Тайвань назло Пекину

«Министерство обороны Китая (НОАК. — Ред.) находится в состоянии повышенной готовности и начнет серию целенаправленных военных операций в качестве контрмер, а также будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — цитирует его китайский международный телеканал CGTN.

Как передает китайская ежедневная газета Global Times («Хуаньцю шибао»), восточная зона боевого командования НОАК уже анонсировала, что в рамках военной операции проведет в районе Тайваня испытание ракеты с неядерной боевой частью.

«Восточная зона боевого командования, начиная с вечера вторника, проведет совместные операции в районе Тайваня с участием морских и воздушных сил к северу, юго-западу и юго-востоку от острова, стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе и осуществит учебные пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня», — приводит издание слова официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии Пелоси официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Еще накануне в ведомстве пригрозили применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров, указав, что расценивают поездку как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022