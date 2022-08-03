Почти 3 млн человек следили за полетом Пелоси на Тайвань
Около 2,92 млн интернет-пользователей следили за рейсом, которым летела спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в среду, 3 августа, сообщает сервис Flightradar.
По его данным, около 708 тыс. человек наблюдали за посадкой самолета в аэропорту Тайбэя.
Отмечается, что обе цифры являются абсолютными рекордами в истории сервиса.
Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
Позже в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань.
Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.
На фоне происходящих событий там сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.
Бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.