Экс-советник главы Пентагона назвал «безрассудную политику» США по Тайваню опасной

Политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Об этом 2 августа заявил бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор.

«Администрация [президента США] Джо Байдена глупа, их политика в отношении Тайваня безрассудна и опасна. В 1930-х годах императорская Япония использовала Тайвань в качестве плацдарма для вторжения в Китай. Если КНР решит, что мы милитаризуем Тайвань, чтобы использовать его в качестве базы против нее, они обязательно вторгнутся — и мы не в состоянии это остановить», — сказал он «РИА Новости».

Макгрегор считает, что Вашингтон не готов к войне с Пекином.

«У нас нет логистической инфраструктуры в западной части Тихого океана, чтобы вести такую войну. Мы безответственно провоцируем китайцев точно так же, как годами провоцировали русских в ситуации вокруг Украины, игнорируя предупреждения Пекина точно так же, как мы игнорировали предостережения российского правительства», — подчеркнул он.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

МИД Китая пригрозил применить силовые методы в случае прибытия Пелоси на остров. В ведомстве подобную поездку расценивают как «грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

1 августа сообщалось, что Китай выпустил «навигационное предупреждение» о проведении военных учений около Тайваня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно солидарна с Китаем в отношении его позиции по Тайваню, поэтому считает, что визит Пелоси на не признанное КНР островное государство только провоцирует нарастание напряженности в регионе.

2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.