Белый дом рассказал об отношении Байдена к визиту Пелоси на Тайвань

Президент США Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

При этом в администрации президента отказались уточнить, идет ли поездка Пелоси на Тайвань, по мнению американского лидера, на пользу или во вред интересам США.

«Как я заявил, он уважает ее решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий», — сказал Кирби.

По его словам, Байден приветствует проведение Пелоси диалога, а также ее вклад в американскую внешнюю политику.

Ранее в этот день Кирби сообщил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит приверженности Вашингтона принципу «одного Китая».

Он уточнил, что Вашингтон ожидает со стороны Китая ответную реакцию на визит спикера палаты представителей на Тайвань в долгосрочной перспективе, это будет включать новые военные учения. При этом Кирби не стал приводить определенные сроки.

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Пелоси всегда устраивает проблемы. По его словам, ничего из того, что она делала, к хорошему не приводило.

30 июля Трамп предсказал эскалацию в отношениях США и Китая в случае поездки Пелоси на Тайвань. Он заявил, что ей не следует усугублять ситуацию.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса для того, чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.