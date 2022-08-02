МИД КНР вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая 2 августа вызвало посла США Николаса Бернса.

Ему был выражен протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей неотъемлемой частью.

«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жесткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — сказано в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров ранее во вторник. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

МИД Китая в свою очередь выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Известно, что во вторник уже как минимум 21 военный самолет НОАК вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.