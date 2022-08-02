Более 20 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Как минимум 21 военный самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 августа вошел в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом сообщили в министерстве обороны острова.

По данным ведомства, в операции участвовали восемь истребителей J-11, десять J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два самолета Y-9 и Y-8, которые в зависимости от конфигурации могут быть транспортными, противолодочными или выполняющими задачи радиоэлектронной разведки.

Ранее в этот день сообщалось, что армия КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Минобороны Тайваня осудило предстоящие учения Китая около острова и назвало их целью «психологическое запугивание граждан».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

2 августа борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Она назвала свой визит свидетельством поддержки США Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.