Осознание непобедимости России заставит США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил 30 апреля координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто.

По его мнению, Вашингтону интересен украинский вопрос в контексте противостояния с Россией.

«Дело не в Украине. Дело в том, чтобы ослабить Россию в качестве конкурента в экономической сфере, и в том, чтобы удостовериться в том, что, когда они обратят свой взор на Китай, Россия не сыграет в этой ситуации никакой роли. Дело в том, что они также хотят спровоцировать войну с Китаем. Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить», — приводит слова эксперта ТАСС.

Население Соединенных Штатов Америки, указал Вайлейто, в какой-то момент начнет задаваться вопросом обоснованности денежных вложений американской стороны в украинский кризис.

Днем ранее американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай. Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Между тем 30 апреля СМИ указали на обеспокоенность западных стран относительно сообщений о неготовности украинских боевиков к контрнаступлению. Отмечалось, что готовность ВСУ вызывает беспокойство в США и других странах, вложивших огромные средства в военную помощь Киеву.

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.