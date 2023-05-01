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The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению

The Guardian: неготовность ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардной помощи огорчила Запад
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Фото: REUTERS/Stringer
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Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний. Об этом 30 апреля написали обозреватели Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин в статье для газеты The Guardian.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — рассказал изданию боец ВСУ с позывным «Темный».

Отмечается, что готовность ВСУ вызывает беспокойство в США и других странах, вложивших огромные средства в военную помощь Киеву.

Как сообщили журналисты со ссылкой на данные американской разведки, Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.

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Накануне обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times написал, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. Поскольку потребуется преодолеть не только «хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи», но и недостатки собственной армии.

В тот же день Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники ВСУ при контрнаступлении.

Также 29 апреля The Times написала, что ВСУ едва смогут добиться успехов в своем контрнаступлении. При этом в материале указывается, что у Киева нет другого выбора, кроме как наступать весной либо летом. В настоящее время украинские боевики осваивают 1550 бронемашин и 230 танков, которые им предоставил Запад.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сроки контрнаступления украинских боевиков сдвигаются, предположительно, до мая, когда установится сухая погода

28 апреля экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Он посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, на данный момент украинская армия потеряла 80% своего состава с начала спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале.

Соскин 26 апреля сказал, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.

Руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник 24 апреля заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

До этого, 10 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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