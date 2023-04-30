Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли закончится успехом. Об этом 29 апреля написал обозреватель Майкл Швирц в статье для The New York Times.

Он отметил, что боевые задачи, которые ставят перед украинскими боевиками, «пугают». Поскольку для успешного контрнаступления ВСУ потребуется преодолеть не только «хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи», но и недостатки собственной армии.

Как отметил Швирц, америкаские официальные лица говорят, что значительные изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны. Кроме того, у ВСУ сокращаются запасы оружия, напомнил журналист.

«После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны», — подчеркнул Швирц.

Ранее в этот день Зеленский подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники ВСУ при контрнаступлении.

Также 29 апреля The Times написала, что ВСУ едва смогут добиться успехов в своем контрнаступлении. При этом в материале указывается, что у Киева нет другого выбора, кроме как наступать весной либо летом. В настоящее время украинские боевики осваивают 1550 бронемашин и 230 танков, которые им предоставил Запад.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сроки контрнаступления украинских боевиков сдвигаются, предположительно, до мая, когда установится сухая погода

28 апреля экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Он посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, на данный момент украинская армия потеряла 80% своего состава с начала спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале.

Соскин 26 апреля сказал, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 км.

Руководитель сил обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник 24 апреля заявил, что ВСУ не хватает людей и военной техники. Он призвал международных союзников выделить больше оружия.

Газета The Washington Post 16 апреля указала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале ВСУ, если попытка контрнаступления осуществится.

До этого, 10 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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