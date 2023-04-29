Рогов сообщил об изменении сроков контрнаступления Украины в Запорожской области

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдвигаются, предположительно, до мая, когда установится сухая погода. Об этом 29 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они (ВСУ. — Ред.) просто увязнут», — приводит его слова агентство.

При этом Рогов выразил уверенность, что российские войска готовы дать решительный отпор противнику. Он также отметил, что контрнаступление может стать последним приказом, который отдаст своей армии президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в этот день украинский лидер в интервью финскому изданию Yle подтвердил планы о контрнаступлении Киева и выразил уверенность, что таким образом ВСУ удастся захватить Крым. Он добавил, что успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

В ответ на это зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники Вооруженных сил Украины при контрнаступлении.

До этого, 28 апреля, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Эксперт также посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.