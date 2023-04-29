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The Times сообщила о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины

The Times: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) едва сможет добиться успехов в своем контрнаступлении, пишет 29 апреля The Times со ссылкой на обнародованные секретные материалы американской разведки.

«Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина (в ходе контрнаступления. — Ред.) вряд ли добьется чего-то большего, чем «скромные территориальные завоевания» у окопавшихся российских войск», — говорится в статье.

При этом в материале указывается, что у Киева нет другого выбора, кроме как наступать весной либо летом. В настоящее время украинские боевики осваивают 1550 бронемашин и 230 танков, которые им предоставил Запад.

Тем не менее, ВСУ испытывают недостаток в надлежащей противовоздушной обороне, которая необходима для крупной наступательной операции. Западные страны ждут от Киева действий, которому, в свою очередь, необходимо продемонстрировать так называемый «возврат инвестиций».

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Ранее в этот день украинским президент Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление без истребителей F-16 американского производства. Он подчеркнул, что ВСУ придется тяжело без западной авиации, Киев будет нести большие потери.

Как сообщил 29 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сроки контрнаступления украинских боевиков сдвигаются, предположительно, до мая, когда установится сухая погода. Он отметил, что контрнаступление может стать последним приказом, который отдаст своей армии президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не справляется со своими обязанностями и обещанное контрнаступление не готово. Он посоветовал украинцам как можно скорее уезжать из зоны боевых действий.

27 апреля офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, на данный момент украинская армия потеряла 80% своего состава с начала спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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