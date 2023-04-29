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В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима

Медведев призвал уничтожить личный состав и технику ВСУ при контрнаступлении Киева
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к полному разгрому киевского режима, а также уничтожению личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. Об этом в субботу, 29 апреля, политик написал в своем Telegram-канале, комментируя заявления Киева о необходимости новых поставок оружия и планах «вернуть Крым».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, чтобы оттеснить российские силы и вернуть Крымский полуостров. По его словам, успех украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. При этом он не исключил, что конфликт может затянуться на долгие годы или даже десятилетия.

«Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе», — отреагировал Медведев.

Он заявил, что не стоит недооценивать даже «бредовые выступления» киевских властей. По его мнению, они направлены не только на то, чтобы поддержать боевой дух войск и добиться получения новой поддержки Запада, но и являются «истерическим манифестом киевского режима в целях консолидации нацистской элиты».

Ответ России, как считает зампред Совбеза, может быть только таким: «массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, окончательное низложение нацистского режима в Киеве и возмездие против его ключевых фигур без сроков давности».

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До этого, 25 апреля, Медведев на марафоне «Знание» заявил, что лучше бы произошел «тихий раздел» Украины Польшей и другими государствами, чем ее вступление в НАТО или мировая война. Он отметил, что Польша и другие страны пытаются реализовать свои замыслы относительно Украины, пока «окно возможностей не закрылось» и Россия с Западом не достигли принципиальных договоренностей.

Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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