Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. Об этом он заявил 3 мая.

«В соответствии с полномочиями, делегированными мне президентом Джо Байденом, я санкционирую 37-е по счету списание американских вооружений и оборудования из запасов Пентагона для Украины на сумму $300 млн», — приводит его слова Госдепартамент.

В пакет военной помощи включены дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf, неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему, подрывные средства для разминирования местности, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, диагностическое оборудование для помощи в ремонте и поддержания работоспособности транспортных средств и запчасти.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Также в этот день координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России в итоге заставит США прекратить поставки оружия Украине. Он также указал, что население США в какой-то момент начнет задаваться вопросом обоснованности денежных вложений в украинский кризис.

Днем ранее американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай. Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.