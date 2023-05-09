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AP узнало о новом пакете военной помощи США для Украины на $1,2 млрд

AP: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

В материале указано, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете военной помощи во вторник. В него войдут средства на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые планируется передать Киеву.

Кроме того, деньги направят на производство артиллерийских снарядов и ракет, а также обеспечение доступа к спутниковым изображениям.

Агентство утверждает, что средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет, чтобы обеспечить потребности Украины в будущем. Отмечается, что вооружения выделяют не из имеющихся запасов Пентагона.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
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Ранее, 3 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. В пакет военной помощи включены дополнительные боеприпасы для ракетной системы залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые снаряды для гаубиц и артиллерии, снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм для минометов, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ручные противотанковые гранатометы AT4 и Carl Gustaf.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Также в этот день координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фил Вайлейто заявил, что осознание непобедимости России в итоге заставит США прекратить поставки оружия Украине. Он также указал, что население США в какой-то момент начнет задаваться вопросом обоснованности денежных вложений в украинский кризис.

Днем ранее американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что Вашингтон переставляет акценты своей внешней политики с Украины на Китай. Моррис подкрепил свою позицию примером, напомнив о недавно проведенных американской стороной учениях на Филиппинах, которые имитировали потенциальное столкновение с КНР.

28 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники реализуют стратегический замысел на провоцирование других стран к военному противоборству с РФ и КНР. По словам главы Минобороны, конфликт на Украине только подтверждает цель Вашингтона и его союзников — провокацию других стран к военному противостоянию с Москвой и Пекином.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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