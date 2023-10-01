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Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
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Сюжет:

Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Великобритания впервые разместит на Украине свои войска для обучения бойцов украинской армии. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шэппс, слова которого 30 сентября привела газета The Telegraph.

«Грант Шэппс рассказал, что он провел переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину, вместо того чтобы полагаться на базы Великобритании и других членов НАТО», — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты газеты, размещение британских войск на Украине ознаменует серьезную эскалацию участия британской стороны в конфликте. Отмечается, что Шэппс также выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Также глава британского оборонного ведомства добавил, что поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским о роли военно-морских сил Великобритании в защите коммерческих судов от якобы проводимых Россией атак в Черном море.

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Ранее, 25 сентября, сообщалось, что Великобритания обучила около 1 тыс. украинских солдат навыкам разминирования. В общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тыс. украинских военнослужащих с начала 2022 года.

В начале 2023 года стало известно о 10 тыс. подготовленных Британией солдат Вооруженных сил Украины. 31 января Великобритания сообщила о расширении поддержки Украины, правительство страны запланировало обучить еще 40 тыс. украинских военнослужащих до конца текущего года.

12 сентября газета The Times сообщила, что подготовка украинских военных на английской военной базе Лидд-Рейнджз была сокращена на 30%, после того как местные жители пожаловались на шум из-за учебных стрельб. Люди направили несколько писем в городской совет с требованиями принять меры.

Ранее, 23 августа, Великобритания пообещала выделить Украине $245 млн на закупку ядерного топлива у западных производителей. Британский министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс заявил, что эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники. Одним из таких источников будет компания Urenco.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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