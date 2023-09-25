Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой
Сюжет:

Великобритания обучила более 1000 украинских солдат разминированию

0
Фото: AP/Efrem Lukatsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания обучила около 1 тыс. украинских солдат навыкам разминирования, говорится в сообщении от 25 сентября на официальном сайте правительства Великобритании.

Указывается, что обучение включает в себя краткий обзор угроз, планирование операции по разминированию, а также практические уроки, как расчищать обширные участки земли, системы траншей, бункеры и гражданские здания.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для разминирования личного состава, их учат, как адаптировать имеющееся у них на передовой оборудование. Великобританией было передано уже 1,5 тыс. миноискателей.

Когда-нибудь потом: почему Украину не берут в НАТО
Альянс пообещал Киеву новый пакет помощи, но о присоединении речи не идет

«Королевские инженеры используют свой мировой опыт для подготовки украинских специалистов по обезвреживанию бомб, которые смогут передать эти навыки спасения жизней своим новобранцам и обеспечить более безопасное будущее для всех украинцев», — сообщает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в официальном сообщении.

Отмечается, что большая часть тренировок проходит в Польше на специальных территориях, имитирующие условия передовой.

В общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тыс. украинских военнослужащих с начала 2022 года.

В начале 2023 года стало известно о 10 тыс. подготовленных Британией солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), и 31 января Великобритания сообщила о расширении поддержки Украины, правительство страны запланировало обучить еще 40 тыс. украинских военнослужащих до конца текущего года.

1 сентября солдаты ВСУ пожаловались на проблемы с военной подготовкой, которую проводит НАТО и на сложную обстановку на фронте. Боевики отметили, что западные инструкторы не понимают реальной ситуации на фронте. Также западные переводчики зачастую не владеют военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов, добавили солдаты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023