Великобритания обучила около 1 тыс. украинских солдат навыкам разминирования, говорится в сообщении от 25 сентября на официальном сайте правительства Великобритании.

Указывается, что обучение включает в себя краткий обзор угроз, планирование операции по разминированию, а также практические уроки, как расчищать обширные участки земли, системы траншей, бункеры и гражданские здания.

Солдаты используют металлодетекторы и комплекты для разминирования личного состава, их учат, как адаптировать имеющееся у них на передовой оборудование. Великобританией было передано уже 1,5 тыс. миноискателей.

«Королевские инженеры используют свой мировой опыт для подготовки украинских специалистов по обезвреживанию бомб, которые смогут передать эти навыки спасения жизней своим новобранцам и обеспечить более безопасное будущее для всех украинцев», — сообщает министр обороны Великобритании Грант Шаппс в официальном сообщении.

Отмечается, что большая часть тренировок проходит в Польше на специальных территориях, имитирующие условия передовой.

В общей сложности Британия обучила свыше 23,5 тыс. украинских военнослужащих с начала 2022 года.

В начале 2023 года стало известно о 10 тыс. подготовленных Британией солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), и 31 января Великобритания сообщила о расширении поддержки Украины, правительство страны запланировало обучить еще 40 тыс. украинских военнослужащих до конца текущего года.

1 сентября солдаты ВСУ пожаловались на проблемы с военной подготовкой, которую проводит НАТО и на сложную обстановку на фронте. Боевики отметили, что западные инструкторы не понимают реальной ситуации на фронте. Также западные переводчики зачастую не владеют военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов, добавили солдаты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.