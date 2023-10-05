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Шольц пообещал Зеленскому передать еще один ЗРК Patriot

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом 5 октября сообщило агентство DPA.

По данным издания, предоставить систему пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

Отмечается, что установка Patriot будет передана для зимних месяцев.

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Ранее, 8 сентября, бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер объяснил бесполезность ЗРК Patriot в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что украинские военные не имеют представления о том, как правильно применять комплекс.

До этого, 8 августа, экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что российские военные в течение последних четырех месяцев почти полностью уничтожили систему ПВО Украины. По его словам, системы Patriot оказались неэффективными против армии РФ.

12 июля Зеленский сообщил о договоренности с Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot и ракет к ним.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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