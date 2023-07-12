Зеленский заявил о поставке дополнительных ЗРК Patriot от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом Зеленский сообщил в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале.

«Есть договоренность о дополнительных пусковых установках «Пэтриот» и ракетах к ним от Германии», — уточнил он.

Зеленский также заявил, что на встрече с немецким канцлером они обсуждали гарантии безопасности для Украины на пути Киева в НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что Берлин в рамках нового пакета военной помощи намерен поставить Киеву две установки ЗРК Patriot, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard более старой модели 1A5. Кроме того, Украине будут поставлены пять ремонтно-эвакуационных бронемашин, 20 тыс. артиллерийских боеприпасов и другое вооружение.

Ранее, 3 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что на Западе понимают неминуемый проигрыш Украины, поэтому поставляют ей новое вооружение. Таким образом он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

19 июня Шольц на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции предрек Западу затяжной характер конфликта на Украине. Он подчеркивал, что ФРГ будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин. До этого, 13 июня, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, российский лидер указал, что Вооруженные силы РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.