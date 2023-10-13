Politico сообщила о ярости Киева из-за колебаний ФРГ по поставкам ракет Taurus

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus вызывает в Киеве ярость. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила Politico.

«Великобритания и Франция поставили Украине мощные крылатые ракеты, но Берлин отказывается сделать то же самое. Хотя колебания со стороны канцлера Германии Олафа Шольца вызывают ярость в Киеве, у Берлина есть некоторые причины для осторожности», — говорится в сообщении.

Politico отмечает, что на первый взгляд англо-французская Storm Shadow и немецкая Taurus достаточно похожи по характеристикам: обе запускаются с самолетов, имеют длину около 5 м и массу в 1,3 т у Storm Shadow и 1,4 т у Taurus. Кроме того, радиус их действия равняется 500 км, а масса боевой части — 450 кг у англо-французской ракеты и 461 кг — у немецкой.

Однако, по мнению доктора наук и эксперта по ракетам из Университета Осло Фабиана Хоффмана, главное отличие ракет заключается в их взрывателях. Так, в Storm Shadow задержка между ударом и детонацией боеголовки устанавливается вручную, что осложняет поражение сложных многослойных конструкций.

Taurus, в свою очередь, распознает слои материала и пустоты между ними и на основе этих данных может просчитывать время между ударом и детонацией, нанося тем самым больший урон.

«Одна ракета, оснащенная взрывателем, чувствительным к пустоте и подсчитывающим слои, может, таким образом, нанести ущерб, которого раньше можно было достичь только с помощью двух или более точно сброшенных бомб», — приводит Politico слова Хоффмана.

По его мнению, из-за большей эффективности Taurus по сравнению с англо-французским аналогом Киев начнет применять их для нанесения ударов по Крымскому мосту. Это, по мнению Шольца, приведет к эскалации конфликта, которой канцлер ФРГ хотел бы избежать, говорится в материале.

6 октября Шольц объяснил отказ от поставок Taurus Украине нежеланием вызвать эскалацию конфликта. При этом Шольц подчеркнул, что дополнительная военная поддержка Украины в виде еще одной системы Patriot — «это то, что сейчас больше всего необходимо».

1 октября, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммеран о том, что положения международного права якобы дают киевскому режиму зеленый свет на нанесение ударов по военным целям на территории России и настаивала на срочных поставках Киеву ракет Taurus. Он отметил, что в случае таких поставок «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.