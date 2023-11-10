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Шольц заявил о повышении оборонных расходов ФРГ в 2024 году
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Шольц заявил о повышении оборонных расходов ФРГ в 2024 году

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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Германия повысит расходы на оборону в 2024 году, доведя их до 2% от ВВП. Об этом 10 ноября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии Вооруженных сил Германии.

«Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну, которые располагают способностями, материальной базой и личным составом для защиты безопасности альянса там, где требуется», — указал он.

По его словам, для этих целей в 2022 году был сформировал фонд поддержки вооруженных сил объемом €100 млрд. Благодаря ему к 2024-му Германия достигнет цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону впервые за 30 лет.

Шольц отметил, что половина средств фонда была израсходована, и сейчас правительство работает над обеспечением расходов, когда средства иссякнут.

«Это обещание актуально, оно обусловлено новой реальностью в области политики безопасности. Мы работаем над адаптацией оборонного бюджета, чтобы обеспечить это на период, после того как фонд будет израсходован», — сказал канцлер.

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22 октября газета Bild сообщила, что в проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине заложено €4 млрд, из которых €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн. При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Киева в 2024 году будут стоить €5,22 млрд.

Ранее, 19 октября, Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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