Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля пообещала помочь с эвакуацией детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву
Мир
ПВО Израиля перехватила подозрительную цель из Газы
Мир
Подоляк заявил о готовности Украины к экономическим спорам со странами ЕС
Мир
Bloomberg узнало о согласии ФРГ увеличить помощь Украине в два раза до €8 млрд
Мир
Байдену потребовалась помощь почетного караула во время церемонии на кладбище
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +7 градусов 12 ноября
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне
Мир
Нетаньяху заявил о демилитаризации сектора Газа по окончании конфликта
Мир
Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции
Мир
Армия Израиля ответила Сирии ударами по террористической инфраструктуре
Мир
Министр обороны Украины Умеров рассказал главе Пентагона о потребностях Киева
Сюжет:

Bloomberg узнало о согласии ФРГ увеличить помощь Украине в два раза до €8 млрд

Bloomberg: ФРГ согласилась увеличить в два раза помощь Украине до €8 млрд
0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца дала согласие по поводу удвоения военной помощи Украине в 2024 году до €8 млрд. Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

«Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Германии Украине в следующем году до €8 млрд ($8,6 млрд)», — рассказали собеседники агентства.

Согласно полученной изданием информации, бюджетный комитет бундестага одобрит выделение дополнительных финансовых средства на сумму €4 млрд на следующей неделе

Кроме того, в агентстве сообщили, что правительство Германии планирует закупить истребители F-35, израильскую систему противовоздушной обороны (ПРО) Arrow и тяжелые вертолеты Chinook.

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года
Почему Германия до сих пор не решилась на отправку своих крылатых ракет

Накануне газета Bild со ссылкой на источник в минобороны ФРГ также сообщала о планах Германии по двойному увеличению до €8 млрд военной помощи Украине на 2024 год. Также отмечалось, что первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине. Из нее оставались неизрасходованными только €120 млн на новые пакеты военной помощи.

Ранее, 10 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия повысит расходы на оборону в 2024 году, доведя их до 2% от ВВП. По его словам, для этих целей в 2022 году был сформирован фонд поддержки вооруженных сил объемом €100 млрд. Благодаря ему к 2024-му Германия достигнет цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону впервые за 30 лет.

22 октября Bild сообщила, что в проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине заложено €4 млрд, из которых €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн. При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Киева в 2024 году будут стоить €5,22 млрд.

До этого, 19 октября, Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023