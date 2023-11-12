Bloomberg узнало о согласии ФРГ увеличить помощь Украине в два раза до €8 млрд

Коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца дала согласие по поводу удвоения военной помощи Украине в 2024 году до €8 млрд. Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

«Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Германии Украине в следующем году до €8 млрд ($8,6 млрд)», — рассказали собеседники агентства.

Согласно полученной изданием информации, бюджетный комитет бундестага одобрит выделение дополнительных финансовых средства на сумму €4 млрд на следующей неделе

Кроме того, в агентстве сообщили, что правительство Германии планирует закупить истребители F-35, израильскую систему противовоздушной обороны (ПРО) Arrow и тяжелые вертолеты Chinook.

Накануне газета Bild со ссылкой на источник в минобороны ФРГ также сообщала о планах Германии по двойному увеличению до €8 млрд военной помощи Украине на 2024 год. Также отмечалось, что первоначальная сумма в €4 млрд уже была практически полностью зарезервирована на поставки вооружения Украине. Из нее оставались неизрасходованными только €120 млн на новые пакеты военной помощи.

Ранее, 10 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия повысит расходы на оборону в 2024 году, доведя их до 2% от ВВП. По его словам, для этих целей в 2022 году был сформирован фонд поддержки вооруженных сил объемом €100 млрд. Благодаря ему к 2024-му Германия достигнет цели НАТО по расходам 2% ВВП на оборону впервые за 30 лет.

22 октября Bild сообщила, что в проекте бюджета Германии на 2024 год на помощь Украине заложено €4 млрд, из которых €3,1 млрд будет выделено на уже обещанные меры, €770 млн зарезервировано на помощь по линии МИД ФРГ, а на новые военные поставки остается €120 млн. При этом в министерстве обороны Германии ожидают, что потребности Киева в 2024 году будут стоить €5,22 млрд.

До этого, 19 октября, Шольц пообещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, а также новые поставки оружия, включающие «всё, что необходимо для ПВО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.