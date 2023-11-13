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Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Schmidt
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Германия направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает украинское издание NV со ссылкой на посла Германии в Киеве Мартина Егера.

Отмечается, что ФРГ стремится поддержать противовоздушную оборону страны, поставляя ей такие системы, как Gepard, IRIS-Т и Patriot.

«<…> сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется пять — имеется в виду [полноценных отдельных] систем с радаром, командными пунктами и так далее», — отметил посол.

Егер конкретизировал, что на данный момент три системы IRIS-T развернуты на Украине, а в конце года их количество увеличится до пяти. По его мнению, это поможет «укрепить безопасность» украинских городов.

«Также мы делаем свой значительный вклад в направлении укрепления украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических возможностей. Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений», — подчеркнул посол.

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Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что в ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. По ее словам, помощь Украине продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом.

При этом 12 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о ситуации источники сообщило, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до €8 млрд. Предполагается, что бюджетный комитет бундестага одобрит выделение дополнительных финансовых средств на сумму €4 млрд на следующей неделе.

Он также 19 октября обещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, в который могут войти дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и зенитные установки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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