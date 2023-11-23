Около 70% немцев сочли Шольца неспособным разрешить кризис в стране

Почти 70% немцев заявили в ходе соцопроса, что канцлер Германии Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Результаты опроса 22 ноября опубликовал немецкий журнал Focus.

Так, на вопрос, справится ли канцлер Шольц со своими обязанностями в условиях бюджетного кризиса, 66% опрошенных жителей ФРГ ответили отрицательно. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Немцы также не верят в компетентность вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека и министра экономики Кристиана Линднера.

«62% также сомневаются в компетентности вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека. Примерно столько же (61%) и у министра финансов Кристиана Линдера», — отмечается в материале.

Исследование, кроме того, показало, что 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

В опросе, проведенном Институтом исследования общественного мнения Forsa, приняли участие 1010 жителей ФРГ. Статистическая погрешность составляет 3%.

Предыдущий соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла еще в августе обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну. Хрупалла также обвинил немецкий кабмин в «небрежной и ошибочной миграционной политике».

Политик призвал немецкие власти посмотреть на опрос Торгово-промышленной палаты страны, ведь, согласно ему, более 50% компаний отметили негативное воздействие мер правительства на достижение климатической нейтральности. Более того, почти треть представителей энергоемкой промышленности готова покинуть страну из-за опасений касательно своей конкурентоспособности.