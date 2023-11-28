Оппозиция ФРГ раскритиковала ответ Шольца на бюджетный кризис и призвала к отставке

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер во вторник, 28 ноября, заявил, что правящая в Германии коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

Он раскритиковал выступление Шольца, посвященное поиску выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении канцлер ФРГ заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии.

«Заявление правительства канцлера разочаровывает: бескровно и без ориентации, без видения и без концепции. Четкого плана нет. <…> Что будет с бюджетом 2024 года? Где осуществляется экономия? Не таким образом Германия сможет выйти из национального кризиса», — написал политик в соцсети X (ранее Twitter).

Он призвал к отставке действующего правительства и проведению в стране досрочных выборов.

«Коалиция «Светофор» больше не в состоянии справляться с проблемами, которые канцлер игнорирует и замалчивает. <…> Вот почему необходимы фундаментальные изменения: досрочные выборы стали бы верным путем выхода из кризиса», — отметил Зедер.

23 ноября отправить правительство ФРГ в отставку и назначить досрочные выборы призвала и немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Там напомнили, что две трети немцев считают, что федеральный канцлер не справляется с кризисом.

За день до этого немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Предыдущий соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.