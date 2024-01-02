La Repubblica предрекла Шольцу отставку из-за кризиса в Германии

Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц будет вынужден покинуть пост, пишет итальянская La Repubblica.

Издание отмечает, что коалиция «Светофор» не работает, а скандалы и недовольство политикой правительства может досрочно свергнуть Шольца с поста в 2024 году, а его место займет нынешний министр обороны Борис Писториус.

«Правительство Шольца снова погрузилось в хаос. И опросы показывают сокрушительные результаты: 3/4 Германии недовольны работой канцлера. Это худший результат за всё время. Цифры, которые давно нервируют партнеров правительства и оппозиции», — говорится в статье за 26 декабря.

Уровень поддержки партии канцлера в 2023 году потерял еще 5% и составляет 15%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) рискует оказаться за пределами парламента, предупреждает итальянская газета, добавив, что сбор подписей за расторжение трехстороннего парламентского тандема (СДПГ, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) уже ведется.

La Repubblica напоминает о коррупционном скандале вокруг компании Wirecard и неких мошеннических схемах, когда Шольц занимал пост министра экономики в 2020 году. Несмотря на категорические отрицания какой-либо причастности к скандалу со стороны Шольца, газета называет этот эпизод одном из поводов к досрочной отставке главы канцлера.

25 декабря немецкое издание Bietigheimer Zeitung сообщило об ожидании почти каждого второго опрошенного немца того, что коалиция «Светофор» распадется перед следующими федеральными выборами, осенью 2025 года. Разногласия между членами объединения по бюджетной политике и другим вопросам увеличивают шанс проведения досрочных выборов.

7 декабря данные опроса института Infratest dimap показали, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

До этого, 22 ноября, 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что канцлер Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.