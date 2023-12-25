Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года

Почти каждый второй опрошенный немец ожидает, что коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» распадется перед следующими федеральными выборами, осенью 2025 года. Об этом 25 декабря сообщило немецкое издание Bietigheimer Zeitung со ссылкой на данные опроса Yougov.

Так, 27% респондентов заявили, что коалиция распадется уже в следующем году, еще 21% выразил мнение, что она просуществует до 2025 года, но развалится перед выборами. Только 34% опрошенных заявили, что верят в продолжение существования коалиции до выборов.

Как отмечает издание, разногласия между членами объединения по бюджетной политике и другим вопросам увеличивают шанс проведения досрочных выборов. При этом сторонники оппозиционных партий Германии больше всего верят в развал коалиции. 65% избирателей правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) ожидают распада правящей коалиции до 2025 года, 54% сторонников Христианско-демократического союза (ХДС) придерживаются такого же мнения.

Ранее, 7 декабря, данные опроса института Infratest dimap показали, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

До этого, 22 ноября, 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что канцлер Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в него и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Исследование, кроме того, показало, что 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

В октябре немецких респондентов спрашивали, за какую партию они отдали бы голос, если выборы пройдут в ближайшие выходные. Второе место заняла правая партия АдГ, набрав примерно 22% голосов. Самыми популярными же в таком формате опроса стали партии христианских социальных и демократических союзов (ХСС/ХДС).