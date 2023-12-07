Только 20% немцев заявили о своей поддержке политики Шольца

Только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. Об этом свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, опубликованного в издании Tagesschau 7 декабря.

Отмечается, что при вопросе о том, действует ли Шольц осмотрительно, мнения немцев разделились: 48% ответили положительно, в то время как 46% отрицательно. Только 27% уверены, что он «справляется со своей должностью». Кроме того, по данным опроса, лишь 23% отметили, что он «может хорошо провести страну через кризис».

В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

Одним из самых популярных политиков остается министр обороны ФРГ Борис Писториус, которого поддерживают 52% жителей государства. Второе место занимает министр иностранных дел Анналена Бербок, на данный момент ей довольны 38% немцев. Тройку лидеров замыкает глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц с 32% голосов.

Опрос проводился с 4 по 6 декабря, в нем приняли участие 1364 человека.

Ранее, 22 ноября, 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что канцлер Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в него и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Исследование, кроме того, показало, что 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Еще один соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.