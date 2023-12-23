Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков Германии

В декабре канцлер Германии Олаф Шольц больше остальных просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel.

Согласно рейтингу, опубликованному 22 декабря, немецкий лидер лишился 14% пунктов и занял 14-е место из 20 возможных, тем самым попав во вторую половину списка.

Уровень одобрения гражданами Германии также снизился и у некоторых других представителей правящей коалиции, в частности у главы МИД страны Анналены Бербок и немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезера, который состоит в одной партии с Шольцем. Оба опустились на 4 процентных пункта.

Однако рейтинг главы министерства обороны Бориса Писториуса никак не изменился — политик остался на втором месте в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, занявшего первую строчку.

Лидерами по приросту уровня одобрения в декабре оказались лидер оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, поднявшийся на 7%, и политик Сара Вагенкнехт, прирост одобрения которой составил 8%.

Настроение по отношению к правящей коалиции среди граждан так сильно упало, потому что почти две трети респондентов отметили, что в Германию приехало «слишком много» иммигрантов. Только треть посчитала, что «иммиграции слишком мало» или что эта мера «правильная», указали в журнале.

«Граждане довольно пессимистично смотрят на собственное финансовое положение: 45% считают, что их личный бюджет в 2024 году «скорее всего, ухудшится», — добавили в публикации.

23 декабря стало известно, что дневник экс-главы гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность к коррупции канцлера Германии Олафа Шольца. Отмечается, что в 2016 году Олеария обратился к Шольцу, который тогда занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн.

7 декабря немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщило, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. Маст в послании членам парламентской группы СДПГ, которое есть в распоряжении издания, указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер еще не смогли завершить свои интенсивные дискуссии на эту тему.

При этом на дальнейшие обсуждения в этом году времени нет, а значит, временное управление бюджетом вступает в силу с начала года до фактического его принятия.

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

23 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

Соцопрос, проведенный в Германии в октябре, показал, что рейтинг правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в очередной раз побил антирекорд. Сообщалось, что поддержка немцами СДПГ находится на уровне 14%. Месяцем ранее этот показатель составлял 17%.