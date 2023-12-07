Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год

В этом году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. Об этом 7 декабря сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст.

Маст в послании членам парламентской группы СДПГ, которое есть в распоряжении издания, указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер еще не смогли завершить свои интенсивные дискуссии на эту тему.

Она отметила, что СДПГ настаивала на принятии бюджета на 2024 год в этом году, однако серия переговоров между Шольцем, Хабеком и Линднером результатов не дала. При этом на дальнейшие обсуждения в этом году времени нет, а значит временное управление бюджетом вступает в силу с начала года до фактического его принятия.

Маст считает, что в этом году политики еще могут прийти к единому мнению в споре о бюджете. Она отметила, что Шольц уверен, что результата переговоров можно достичь в ближайшее время.

При этом лидер СДПГ Ларс Клингбайль тоже заявил, что ожидает «политических разъяснений» в этом году, однако он отметил, что после достижения соглашения между Шольцем, Хабеком и Линднером всё еще нужен коалиционный комитет.

«В конце концов, ясно, что трое не могут это решить, что партии и парламентские группы должны решить вместе с правительством», — подчеркнул Клингбайль в программе ARD «maischberger».

Ранее, в конце ноября, Шольц выступил на тему поиска выхода из бюджетного кризиса, охватившего страну. В своем выступлении канцлер ФРГ заверил, что, несмотря на миллиардные дыры в бюджете, его коалиция будет придерживаться курса модернизации Германии, и предупредил граждан об угрозе мер жесткой экономии. Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер, комментируя выступление Шольца, заявил, что правящая в Германии коалиция не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

При этом 25 ноября Зедер указал на серьезный государственный кризис внутри Германии. Он отметил, что правительство Германии полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.

Газета The Wall Street Journal 21 ноября сообщила, что Германии придется выбирать между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны из-за заморозки госрасходов до конца года.