Реклама
Прямой эфир
Мир
Один палестинец погиб в результате израильского обстрела в городе Эль-Бира
Мир
Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы пленных
Мир
На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы
Армия
Военный эксперт допустил уничтожение авиабаз ВСУ ракетами «Кинжал» и «Искандер»
Мир
Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и Черкассах
Мир
ЦАХАЛ намерена возобновить операцию, если вторую группу заложников не освободят
Мир
Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных
Мир
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Происшествия
В Ленобласти выявили превышение концентрации оксидов серы и углерода
Мир
США уличили в попытке обвинить Британию в срыве переговоров РФ и Украины
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
На улицы Тель-Авива вышли тысячи требующих освобождения заложников протестующих
Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ

Премьер Баварии Зёдер: Германия находится в серьезном государственном кризисе
0
Фото: Global Look Press/Max Ludwig
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер указал на серьезный государственный кризис внутри Германии. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщила немецкая радиостанция Bayerischer Rundfunk.

«Мы [в Германии] имеем дело не с чрезвычайным положением в сфере бюджета, а с критической ситуацией во всем правительстве», — говорится в материале.

Радиостанция также подчеркнула, что по мнению Зёдера, правительство Германии полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.

Откат глобализации: почему Германия стала «больным человеком Европы»
ФРГ отстала в ряде важнейших отраслей и почти потеряла шансы догнать конкурентов

Ранее, 23 ноября, немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить досрочные выборы.

21 ноября The Wall Street Journal написала о необходимости выбора Германии между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года.

Между тем 22 ноября немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023