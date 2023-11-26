Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ

Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер указал на серьезный государственный кризис внутри Германии. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщила немецкая радиостанция Bayerischer Rundfunk.

«Мы [в Германии] имеем дело не с чрезвычайным положением в сфере бюджета, а с критической ситуацией во всем правительстве», — говорится в материале.

Радиостанция также подчеркнула, что по мнению Зёдера, правительство Германии полностью изжило себя, а необходимость в переменах очевидна.

Ранее, 23 ноября, немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить досрочные выборы.

21 ноября The Wall Street Journal написала о необходимости выбора Германии между финансовой помощью Украине и поддержкой экономики своей страны в связи с заморозкой госрасходов до конца года.

Между тем 22 ноября немецкий журнал Focus опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года. Лишь 24% немецких граждан верят в канцлера и его возможности сделать что-либо значимое для борьбы с кризисом. Кроме того, 46% граждан выступают за проведение новых выборов в стране.