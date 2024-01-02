Более 70 домов повреждены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 2 января сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены более 70 домов и 40 автомобилей.

Он отметил, что в Белгороде разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, шести квартирах четырех многоэтажек, семи хозсубъектах. Повреждены 37 автомобилей и один автобус.

«В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, двух гаражах и семи автомобилях», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Во вторник, 2 января, ВСУ трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа. Вечером Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом еще раз сработала система ПВО, сбиты девять воздушных целей на подлете к городу. Также в городе сработала сирена ракетной опасности.

В результате трех обстрелов Белгорода пострадали 11 человек. Также один человек погиб. Мужчина ехал в машине, когда рядом с ним разорвался снаряд.

30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. Жертвами этой атаки стали 25 человек, пятеро из которых дети. Ранения получили 109 человек.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.