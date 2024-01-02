В Белгороде снова сработала сирена ракетной опасности

В Белгороде сработала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 2 января.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности», — говорится в его Telegram-канале.

Кроме того, Гладков призвал горожан не подходить к окнам и спуститься в укрытие.

Ранее в этот день сообщалось, что 11 человек пострадали из-за обстрела города.

2 января украинские боевики трижды за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». Днем в городе раздался сигнал ракетной опасности. Гладков сообщил, что на подлете к городу системами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты четыре цели. В Минобороны уточнили, что российские средства ПВО ликвидировали над Белгородской областью 17 снарядов этого типа.

Из-за обстрела в Белгороде погиб один человек. Мужчина находился в машине, в это время рядом с ним разорвался снаряд.

Вооруженные силы Украины не единожды обстреливали приграничные регионы России. Так, 30 декабря ВСУ выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары нанесли кассетными боеприпасами. В результате 25 человек погибли, пятеро из них — дети. Ранения получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

В ответ на эти действия Вооруженные силы РФ нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. В результате удалось ликвидировать представителей главного управления разведки, которые принимали непосредственное участие в планировании и исполнении ударов по Белгороду.