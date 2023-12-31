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«Известия» показали кадры восстановления гимназии в Белгороде после обстрела ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники коммунальных служб устраняют повреждения в здании гимназии, возникшие накануне в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео их работы 31 декабря показал корреспондент «Известий».

На кадрах можно увидеть выбитые окна и многочисленные трещины в кирпичной кладке. Около десятка специалистов занимаются снятием поврежденного остекления и заменой его на новое.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадали 108 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Житель Белгорода, тренер по дзюдо и самбо офицер в запасе Дмитрий Иванчик в беседе с «Известиями» отметил, что ВСУ могли специально направлять ракеты на места предположительного скопления детей. По его словам, одна из ракет была направлена точно в комплекс «Динамо», где шли детские соревнования по карате. Еще одна была направлена в сторону школы олимпийского тхэквондо, где в тот день занятия не проводились.

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