Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе нападения на Белгород преднамеренно направляли ракеты на места, где могло находиться много детей. Такое предположение сделал житель Белгорода, тренер по дзюдо и самбо, офицер в запасе Дмитрий Иванчик в беседе с «Известиями» в воскресенье, 31 декабря.

«Ракета была направлена точно в комплекс «Динамо», потому что знали, что там шли детские соревнования по карате. Точно так же ракета прилетела в каток на площади, потому что там были дети, площадь обстреляна, и в районе Сумской обстрелы, пострадала кулинария... Целенаправленно много прилетело ракет», — рассказал он.

Иванчик вспомнил, как видел выходящую из комплекса бухгалтера, которая направлялась домой после работы. Внезапно появившаяся ракета ВСУ врезалась в землю неподалеку. Осколками ее посекло насмерть. В спорткомплексе, где в это время еще не закончились соревнования, были ранены несколько детей.

Кроме того, одна из ракет была направлена в сторону Школы Олимпийского тхэквондо. К счастью, в этом здании в тот день занятия не проводились.

По последним данным, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду увеличилось до 21, из них трое детей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, к настоящему времени выявлены повреждения в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях и нескольких соцобъектах, среди которых школа, лицей и детский сад. Также он отметил, что установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

Ранее в тот же день ирландский журналист Чей Боуз, который бывал в Белгороде, назвал атаку на Белгород убийством. Он заявил, что не видел в городе никакой военной инфраструктуры. Удары ВСУ были нацелены на мирных жителей.

Свою реакцию на трагедию в Белгороде дал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступив с речью на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря. Он заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстрел Белгорода только показывает важность выполнения одной из целей специальной военной операции (СВО): ликвидировать угрозы, исходящие из территорий, граничащих с российскими регионами.

В тот же день Небензя назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.