После террористических действий киевского режима в Белгороде Украину ждет исчезновение. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в соцсети X (бывший Twitter) в субботу, 30 декабря.

«Вы только что свели на нет свое существование как национального государства», — заявил он.

По словам Риттера, в следующем году Украина как государство исчезнет с политической карты.

31 декабря свою реакцию на трагедию в Белгороде дал постпред РФ при организации Василий Небензя, выступив с речью на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Он заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстрел Белгорода только показывает важность выполнения одной из целей специальной военной операции (СВО): ликвидировать угрозы, исходящие из территорий, граничащих с российскими регионами.

Ранее в тот же день Небензя назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погиб 21 человек, пострадали 110 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.