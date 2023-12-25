Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за поддержку суверенитета страны

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ Александром Боцан-Харченко российско-сербское сотрудничество и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. Об итогах переговоров 25 декабря сообщается на сайте сербского МИДа.

«Состоялся обмен мнениями по наиболее важным темам, представляющим взаимный интерес, а также по вопросам дальнейшего международного сотрудничества. Министр Дачич также выразил благодарность за решительную и последовательную поддержку Российской Федерацией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия», — указано в тексте.

Данная встреча последовала за переговорами российского посла с президентом Сербии Александром Вучичем. Она состоялась ранее в этот день на фоне протестов в стране, связанных с итогами парламентских выборов. После нее Боцан-Харченко заявил, что беспорядки в Сербии получают поддержку извне, а их участники планировали ослабить власть Вучича.

Накануне Вучич подчеркнул, что Сербия не допустит признания независимости Косово и его членства в ООН. По его словам, республика не возьмет на себя такое обязательство ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Вучич также обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он не выполняет заключенные соглашения.

Ранее, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможности увеличения своего присутствия в Косово и в целом на Западных Балканах.

До этого, 21 октября, в Белграде встретились спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпред США на Западных Балканах Габриэль Эскобар и представители ФРГ, Франции и Италии. По итогам встречи Вучич заявил, что диалог по вопросу Косово и Метохии, а также независимой политики Белграда был тяжелым.

6 октября в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

В конце сентября Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, и указал, что в ходе операции полицией Косово были убиты три серба.