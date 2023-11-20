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Столтенберг рассказал о возможном наращивании сил НАТО на Балканах

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Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic
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НАТО рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах. Об этом 20 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Приштину.

«Мы использовали наши резервные силы, чтобы немедленно увеличить наше присутствие после насилия в сентябре. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, следует ли нам обеспечить увеличение на более постоянной основе, чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля и не приведет к новому насильственному конфликту в Косово или в регионе в целом», — приводятся его слова на сайте НАТО.

В связи с этим в данный момент изучаются варианты военного присутствия в Косово и Боснии и Герцеговине, рассказал генсек. По словам Столтенберга, в альянсе сделают «всё необходимое» для реализации мандата ООН в Косово.

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Визит Столтенберга в регион проходит с 19 по 22 ноября. В понедельник, 20 ноября, генсек НАТО встретился с представителями Косово. Во вторник ему предстоит встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, а также с премьер-министром страны Аной Брнабич, а позже — с президентом и премьером Северной Македонии.

Ранее, 23 октября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о фактической блокаде севера Косово. Он подчеркнул, что запрет на ввоз товаров из Центральной Сербии подводит ситуацию к гуманитарной катастрофе. Ситуация связана практически с ежедневными актами устрашения, арестами сербов, а также нападениями на людей и их собственность, отметил тогда Небензя.

6 октября в Косово прибыло подкрепление в составе 200 британских солдат для усиления контингента НАТО (KFOR). В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября. В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

Сербский лидер Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что страна никогда не признает независимость Косово, и указал, что в ходе операции полицией Косово были убиты три серба.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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