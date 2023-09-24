Вучич исключил признание независимости Косово Сербией

Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на любое давление. Об этом 24 сентября в ходе пресс-конференции заявил сербский президент Александр Вучич.

Также он указал, что в ходе операции косовской полиции были убиты три серба, двое — из снайперского оружия. Еще двое тяжело ранены, добавил глава государства.

«Всё происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косово. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косово», — отметил Вучич.

По данным МВД Косово, 24 сентября около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд. Полицейские, которые были туда направлены, подверглись нападению с применением ручных гранат и гранатометов. В результате перестрелки двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в Южной Косовска-Митровице, один из них скончался.

Позднее, уже утром этого дня, сербский портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовска-Митровицы в Северном Косово.

Вооруженные люди въехали на территорию обители на бронетехнике и разрушили запертые ворота монастыря. В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. Полиция ликвидировала трех нападавших в районе Баньска.

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.