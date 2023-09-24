СМИ сообщили о вооруженных людях в монастыре на севере Косово

Неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косове. Об этом 24 сентября сообщил портал RTS.

Сейчас в монастыре находится группа подвижников из Нови-Сада со священником, игуменом Данило, и послушниками.

Вооруженные люди в масках на лицах въехали на территорию обители на бронетехнике, разрушив запертые ворота монастыря.

В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. По монастырскому двору ходят вооруженные люди в масках, время от времени слышны автоматные очереди, беспорядочная стрельба и отдельные выстрелы.

Территория вокруг монастыря оцеплена, попасть в него нельзя.

Обеспокоенность происходящим высказала Рашко-Призренская епархия.

Ранее, 22 сентября, в дома трех сербских политиков в Косово неизвестные бросили гранаты. Все пострадавшие были представителями партии «Сербский список».

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.