Провальная попытка: ЕС и США не смогли примирить Сербию и Косово

Брюссель признал, что процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной, который последние месяцы проходит под эгидой ЕС, буксует. По словам эмиссара ЕС по Балканам Мирослава Лайчака, поводом для этого стали местные выборы в Косово, которые сербы бойкотировали. Одновременно с этим провалилась попытка европейских посредников организовать в столице ЕС встречу представителей сербских и косовских властей. Подробности происходящего — в материале «Известий».

Возвращение к антикризисному менеджменту

«Прошедшие в апреле внеочередные выборы в северных муниципалитетах [Косово с преимущественно сербским населением] были одной из мин, на которую мы, к сожалению, наступили. Сейчас наши усилия сосредоточены не на нормализации [отношений между Белградом и Приштиной], а на управлении кризисом» — с таким заявлением выступил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

В конце февраля в Брюсселе и в середине марта в македонском Охриде премьер-министр Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич приняли план ЕС по нормализации взаимных отношений.

Избирательный участок на выборах в Белграде, Сербия Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic

По словам Лайчака, это был «исторический момент». Но сейчас «путь к его реализации подорван». Он добавил, что «и президент Сербии Александр Вучич, и премьер-министр Косово Альбин Курти понимают, насколько важным и в то же время сложным является процесс диалога».

«И Курти, и Вучич знают, что за всем, о чем они договариваются, будут внимательно следить граждане. Из-за этого давления им потребовалось время для налаживания рабочих отношений. Первая их встреча в 2021 году была непростой. Затем они научились слушать друг друга», — пояснил он.

Лайчак отметил, что сейчас приходится «возвращаться к антикризисному менеджменту».

Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI

Таким образом, эмиссар ЕС на Балканах откровенно признался в том, что процесс нормализации отношений между Косово и Сербией, который ведется под эгидой ЕС и при посредничестве США, приостановился.

Отношения между Белградом и Приштиной в очередной раз стали обостряться после прошедших 23 апреля выборов в местные органы власти на севере Косово, населенном преимущественно сербами. Из-за рекордно низкой явки в 3,5% мэрами всех четырех северных городов были избраны албанцы.

В ответ на это сербы попытались помешать им попасть в здания администраций, а косовский спецназ разогнал протестующих с помощью спецсредств. В итоге сербский лидер приказал привести армию в состояние повышенной боеготовности и выдвинуться к границе с Косово.

Возле зданий администраций городов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич разместили вооруженных спецсредствами сотрудников международной миссии под эгидой НАТО (KFOR). Противостояние сербов с полицией Косово переросло в яростные столкновения протестующих с войсками альянса из состава KFOR.

Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI

В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали 30 миротворцев альянса и 52 серба. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал направить в регион дополнительно 700 военнослужащих и подготовить еще один батальон для отправки на случай необходимости.

Решили не встречаться

С тех пор в этом регионе сохраняется напряженность, которую пока не удается урегулировать.

В середине июля ЕС попытался нормализовать ситуацию и посадить стороны за стол переговоров. Спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак пригласил на встречу в Брюссель главных переговорщиков Сербии и Косово Петра Петковича и Бесника Бислими.

Планировалось, что эти переговоры станут первыми после майского обострения. В Брюсселе надеялись, что вначале Лайчак пообщается с каждым из представителей сторон по отдельности, а затем пройдет их совместная встреча. Но она в итоге не состоялась.

Вашингтон и Брюссель накануне сформулировали требования, согласно которым в Косово должны были прекратиться полицейские операции, а избранные мэры-албанцы — покинуть здания администраций в четырех городах, населенных преимущественно сербами.

Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI

Белград, в свою очередь, должен был обеспечить прекращение блокады зданий городских администраций. После этого должны были пройти новые выборы, в которых требовалось обязательное участие местных сербов.

Накануне запланированной встречи в Брюсселе Лайчак договорился с премьером Косово Альбином Курти о том, что Приштина отведет от зданий администраций четвертую часть сил полиции и до конца лета организует новые местные выборы.

Однако, пообщавшись по отдельности с Петковичем и Бислими, спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины решил не проводить совместную встречу.

Вероятно, ни к чему не привели и переговоры Мирослава Лайчака и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем. По словам сербского лидера, он потребовал, чтобы силы KFOR взяли под контроль ситуацию на севере Косово, однако результата не добился.

Через пару дней после этого стало известно о фактической приостановке процесса нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Нанесет ущерб авторитету США и ЕС

«Вряд ли продолжающиеся споры и эскалация выльются в прямое противостояние, поскольку ставки слишком высоки для всех вовлеченных сторон, особенно для ЕС и США. Косово не хватает значительной национальной мощи для того, чтобы противостоять Сербии в конфликте, также Приштина не может начать войну, поскольку это подорвет доверие к нему со стороны ЕС и США, а также нынешние дипломатические усилия по мирному разрешению взаимных споров», — считает академик TOBB ETU и старший советник института RINK в Любляне Зоран Иванов.

Фото: TASS/imago-images.de/RAINER UNKEL

По его мнению, развязывание конфликта также не в интересах Сербии. «Поскольку это остановит переговоры о вступлении в ЕС и, что наиболее важно, перестанет привлекать больше прямых иностранных инвестиций и возможностей для бизнеса в страну. Любая эскалация между Сербией и Косово будет воспринята как провал ЕС и США и нанесет ущерб их авторитету и идеологии. Косовский конфликт, вместо того чтобы решиться мирным путем, теперь заморожен», — резюмировал эксперт.

Свести на нет договоренности

— Как таковые переговоры, которые бы заканчивались долгосрочными компромиссными решениями тактического характера, там не ведутся с 2020 года, поэтому сам по себе формат переговоров о нормализации довольно давно себя исчерпал. Но это вовсе не означает, что Евросоюз или американские партнеры посыпают себе голову пеплом, — отметила в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

По ее мнению, называя теперь переход от нормализации отношений к снижению конфликтности ситуации, ЕС и США тем самым нивелируют договоренности, которые были достигнуты в 2013 году в Брюсселе. Официально они называются «Соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной».

Фото: TASS/EPA/DJORDJE SAVIC

— Таким образом, как минимум на уровне дискурса делегитимируется значение этого соглашения, которое имело принципиальное значение для сербов. В нем в числе обязательств, которые берет на себя Приштина, было зафиксировано создание сообщества сербских муниципалитетов. А этот вопрос напрямую связан со всеми теми бедами и эскалациями напряженности, которые происходят последние полтора года, — пояснила балканист.

Энтина отметила, что при любом раскладе это не значит, что Европейский союз расписывается в своей беспомощности или не готов больше выступать международным посредником. Точно так же это не означает какой-то тактической победы для Белграда.