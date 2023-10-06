В Косово прибыло подкрепление НАТО в составе 200 британских военных

Подкрепление в составе 200 британских солдат прибыло в Косово для усиления контингента НАТО в Косово (KFOR). Об этом 6 октября сообщает Североатлантический альянс.

«Солдаты 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к британскому контингенту численностью 400 человек, уже находящемуся в Косово», — говорится в заявлении НАТО.

Отмечается, что развертывание сил KFOR необходимо для обеспечения безопасности людей в Косово. Как указывается, в регион также прибудут 100 военнослужащих из Румынии.

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В НАТО уточнили, что решение о дополнительном подкреплении было принято после событий в Косово, случившихся 24 сентября.

В тот день в регионе сообщили, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь на севере непризнанной республики. Косовская полиция ликвидировала троих ворвавшихся.

Тогда премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что в результате случившегося один из правозащитников Косово скончался, а президент Вьоса Османи обвинила в нападении «преступные банды Сербии».

В KFOR тогда заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края. В своем сообщении они подчеркнули, что их войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости.

Сербский лидер Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что страна никогда не признает независимость Косово, и указал, что в ходе операции полицией Косово были убиты три серба.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.