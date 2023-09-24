Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово

Контингент НАТО в Косово (KFOR) заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов. Такое заявление 24 сентября разместила миссия в соцсети Х.

«KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — сказано в сообщении.

Также в нем говорится, что KFOR приносит соболезнования семье и близким погибшего и решительно осуждает нападение на косовскую полицию.

По данным МВД самопровозглашенной республики Косово, около 2:40 по местному времени (3:40 по мск) на мосту близ села Баньско два грузовика без номеров блокировали въезд. Полицейские, которые были туда направлены, подверглись нападению с применением ручных гранат и гранатометов. В результате перестрелки двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в Южной Косовска-Митровице, один из них впоследствии скончался.

Ранее в этот день портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косове.

Вооруженные люди въехали на территорию обители на бронетехнике и разрушили запертые ворота монастыря. В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. Время от времени слышны автоматные очереди, беспорядочная стрельба и отдельные выстрелы. Территория вокруг монастыря оцеплена.

Несколькими часами позднее полиция республики ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь. В ведомстве отметили, что нападавшие используют различные частные помещения и объекты в том числе на территории монастыря для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.