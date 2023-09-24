Полиция ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь на севере Косова

Полиция непризнанного Косова ликвидировала одного из ворвавшихся в монастырь на севере республики. Об этом 24 сентября ведомство сообщило в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Значительное количество профессиональных нападавших в масках и униформе, вооруженных тяжелым оружием, гранатами, на бронетранспортерах, используют различные частные помещения и объекты в том числе на территории монастыря в Баньске для передвижения, укрытия и занятия позиций для стрельбы по полицейским подразделениям косовской полиции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в целях самообороны и защиты граждан этого района правоохранители были вынуждены реагировать на действия преступной группировки.

«По имеющейся на данный момент информации, один из нападавших был убит», — указали в МВД Косово.

Ранее в этот день портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовской Митровицы в Северном Косове.

Отмечалось, что вооруженные въехали на территорию обители на бронетехнике, разрушив запертые ворота монастыря. В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. Время от времени слышны автоматные очереди, беспорядочная стрельба и отдельные выстрелы. Территория вокруг монастыря оцеплена.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.