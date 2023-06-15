Зарегулировали конфликт: зачем Приштине новый виток эскалации в Косово

В нынешних условиях перспектива урегулирования косовского конфликта через диалог Белграда и Приштины не просматривается . Об этом «Известиям» заявили в российском посольстве в Сербии. После майского обострения в регионе вновь нарастает напряженность: Приштина запретила въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами , а также ввоз товаров из центральной части страны в ответ на арест трех албанских спецназовцев Белградом. Продолжающиеся провокации косовской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Приштины в мирном урегулировании. Вместе с тем в Белграде, напротив, хотят наладить стабильные отношения с краем , подчеркнули «Известиям» в Народной скупщине. Однако даже в рамках переговорного процесса власти Сербии никогда не пойдут на признание независимости Косово .

Курс на конфликт

Обстановка в Косово после пика эскалации в конце мая вновь взяла курс на ухудшение. На этот раз спусковым крючком вполне может выступить решение Приштины запретить въезд на территорию частично признанной республики машин с сербскими номерами .

«Из соображений безопасности ведомства приняли решение усилить уровень пограничного контроля. Поэтому в качестве экстренного шага было принято решение о запрете въезда транспортных средств с сербскими номерными знаками в Косово, пока продолжается анализ ситуации со стороны силовиков», — объяснил пресс-секретарь косовского правительства Перпарим Криезиу.

Отмечается, что такие шаги были предприняты после того, как Белград 14 июня задержал трех сотрудников косовского спецназа на территории общины Рашка в Сербии . При этом глава государства Александр Вучич рассказал, что их поймали в 1,8 км от административной границы. Вместе с тем косовские власти, в частности премьер-министр Альбин Курти, называют арест похищением, обвиняя сербскую сторону в агрессии и намерении дестабилизировать ситуацию. Кроме того, Приштина запретила въезд сербских грузовиков и ввоз в республику товаров из центральной части страны.

Очередь грузовиков с товарами на косовско-сербском пограничном переходе в Мердаре, Косово Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Как подчеркнул Вучич в интервью RTS, ситуация в Косово находится на распутье, и добавил: Курти хочет спровоцировать войну любой ценой . «Боюсь, что мы перешли Рубикон и вернуться к нормальной жизни будет очень сложно», — сказал глава государства. Комментируя решение запретить ввоз товаров в республику, президент заявил, что так Приштина демонстрирует намерение «морить голодом сербский народ в Косово».

— Все эти действия укладываются в деструктивную линию косово-албанского кабмина Курти на устрашение краевых сербов с целью поставить под контроль сербонаселенные районы на севере Косово и анклавы к югу от реки Ибар, — сказали «Известиям» в посольстве РФ в Сербии.

В российской дипмиссии назвали ответ Приштины неадекватным, напомнив, что примерно у 10 тыс. жителей Косово автомобили с сербскими номерами . Также там констатировали, что налицо острый гуманитарный кризис, на который пока должным образом не отреагировали размещенные в крае силы международного присутствия. Речь идет в том числе о силах для Косово под эгидой НАТО (KFOR), в мандат которых входит обеспечение свободы передвижения.

— Это скандальное решение албанских сепаратистов в Косово противоречит всем подписанным ранее соглашениям. Оно нарушает одно из фундаментальных прав, признаваемых во всем мире, — свободу передвижения , — заявил «Известиям» депутат Народной скупщины (парламента), председатель Сербской народной партии Ненад Попович. — Целью этого решения, как и всех предыдущих, принятых администрацией Курти, остается создание в Косово такой ситуации, при которой сербы не смогут дальше проживать там.

Албанцы протестуют возле моста, соединяющего южную и северную Митровицу в Косово Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Как подчеркнул парламентарий, Белград не оставит сербов на произвол судьбы и «не позволит Курти издеваться над ними» . По его словам, ежедневно проводится мощная дипломатическая работа по отмене подобных «неразумных и нецивилизованных решений».

— Даже западные покровители Курти грозятся наказать его и его администрацию . При этом Сербия обязательно создаст условия, чтобы сербы могли реализовывать свои базовые экзистенциальные потребности, чтобы это насилие не угрожало их существованию в Косово, — добавил Попович.

Новое — хорошо забытое старое

Устойчивой стабилизации обстановки в Косово предсказуемо не происходит, признали в российской дипмиссии в Белграде. Причем ситуация остается у критической отметки из-за буквально ежедневных провокаций Приштины в северных сербонаселенных муниципалитетах края .

По словам программного координатора Российского совета по международным делам (РСМД) Милана Лазовича, принятие властями региона решения — это очередные попытки со стороны косово-албанских структур раскачать ситуацию. Как напомнил эксперт, Приштина уже предпринимала подобные шаги в 2022 году, когда власти республики штрафовали за сербские номера в Косово. В тот раз ситуацию удалось урегулировать при посредничестве Запада, который традиционно появляется в критические моменты в качестве «спасателя», добавил он.

При этом в последний раз ситуация в частично признанной республике накалялась до предела в прошлом месяце, после того как 25 мая мэры (косовские албанцы) в четырех муниципалитетах на севере Косово (Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица) приняли присягу .

Президент Сербии Александар Вучич Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Дело в том, что проживающие на этих территориях этнические сербы не стали принимать участие в выборах, прошедших 23 апреля, так что правом голоса воспользовалось 3,47%, большинство из которых — косовские албанцы . Всё обернулось ожесточенным противостоянием с участием KFOR. После резкого всплеска эскалации наступило относительное затишье.

— Произошло то самое вмешательство Запада в критический момент. Удивительно то, что в этот раз он осудил косовские власти и сказал, что была дестабилизация со стороны Приштины. Запад даже намекнул Приштине, что нужно провести новые выборы, так как эти были явно нелегитимными. Но вопрос повис в воздухе , — заметил Милан Лазович.

Есть ли надежда на мир

Несмотря на то что конфликт в Косово на его современном этапе длится с 2008-го, складывается впечатление, что Приштина не настроена на мирное урегулирование , отметил Милан Лазович. В частности, об этом говорит нежелание Приштины создать сообщество сербских муниципалитетов согласно брюссельским соглашениям 2013 года.

В нынешних условиях перспектива выхода на устойчивые развязки через диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС не просматривается, подчеркнули в посольстве РФ в Сербии.

Специальная полиция Косово и войска НАТО Фото: REUTERS/Fatos Bytyci

— Решительно призываем руководство временных органов самоуправления в Приштине воздерживаться от силовых акций , чреватых дальнейшей неконтролируемой эскалацией напряженности, а миссию ООН в Косово и KFOR — дать принципиальную оценку конфронтационным шагам косово-албанской верхушки, — добавили в пресс-службе.

Вместе с тем в Белграде всё же хотят решить порядком затянувшийся конфликт мирно, отметил сербский депутат Ненад Попович.

— Мы хотим мирным путем наладить стабильные, длительные и предсказуемые отношения с нашим южным краем . Однако мне кажется, что с Курти как с представителем властей в Приштине будет очень тяжело. Если его спонсоры действительно хотят мира на Балканах, им придется отстранить его от власти , — отметил парламентарий.

Также он заявил: заключение какого-либо соглашения, которое противоречило бы Конституции страны и резолюции СБ ООН 1244, согласно которым Косово — неотъемлемая часть Сербии, невозможно.