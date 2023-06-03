Неожиданный посредник: урегулировать косовский конфликт позвали Турцию

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил помощь в урегулировании косовского конфликта . Анкара традиционно поддерживает албанцев и активно выступает за международное признание независимости Косово. Насколько посредничество Анкары в конфликте между Белградом и Приштиной отвечает интересам Москвы, разбирались «Известия».

За помощью к Анкаре

«Президент Эрдоган поинтересовался текущей ситуацией в Косово и Метохии, а президент Вучич проинформировал его о хронологии событий, которые привели к эскалации насилия против сербов. Он также попросил турецкого лидера использовать репутацию и влияние своей страны для поддержания мира и стабильности в регионе», — такое заявление распространила пресс-служба сербского лидера по итогам телефонного разговора президентов двух стран.

В сообщении также отмечается, что Вучич поздравил Эрдогана с победой, пожелал ему «успешно вести страну по пути развития и в ходе этого срока», а также пригласил посетить Сербию.

Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Вучич Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

«Президент Вучич отметил, что Турция является чрезвычайно важным партнером для Сербии не только на двусторонней основе, но и на международной политической арене», — говорится в публикации.

Накануне этого турецкий МИД выразил озабоченность в связи с обострением обстановки на севере Косово, а также призвал «избегать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе».

Новая эскалация

Очередная напряженность между Белградом и Приштиной возникла после прошедших 23 апреля выборов в местные органы власти на севере Косово, который населен преимущественно сербами. Из-за рекордно низкой явки, составившей 3,5%, мэрами всех четырех северных городов были избраны албанцы.

После этого сербы попытались помешать им попасть в здания администраций, косовский спецназ разогнал их с помощью спецсредств. В результате президент Сербии приказал привести армию в состояние повышенной боеготовности и выдвинуться к границе с Косово.

Столкновение солдат Сил для Косово (СДК) с местными протестующими косовскими сербами у входа в здание муниципалитета в городе Звечан, Косово, 29 мая 2023 года Фото: REUTERS/Laura Hasani

Возле зданий администраций городов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич разместили сотрудников международной миссии под эгидой НАТО (KFOR), вооруженных спецсредствами.

В результате столкновений местных жителей с силовиками пострадали около 30 миротворцев альянса и 52 серба. Генсек Североатлантического блока пообещал направить в регион дополнительно 700 военнослужащих и подготовить еще один батальон для отправки на случай необходимости.

Необъективный переговорщик

Турецкая Республика создает себе образ государства, которое активно борется за глобальную справедливость, защиту интересов малых стран. Одним из элементов этой политики выступает также продвижение инициатив в вопросах разрешения региональных кризисов и конфликтов . Анкара демонстрирует свою политику в рамках Карабахского конфликта, сирийского и ливийского урегулирования, говорит младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

— Турция пытается сомкнуть на себе множество процессов, предоставляя переговорные площадки. Также она может способствовать разрешению кризиса, оказывая поддержку одной из сторон конфликта, как это было во время 44-дневной войны. Но она не может считаться медиатором косовского конфликта. Симпатии Анкары находятся на стороне Косово, — отметил политолог.

БПЛА Bayraktar TB2 Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Как перечисляет эксперт, во-первых, Турция официально признала независимость Косово в 2008 году. Президент Турции Эрдоган даже заявлял, что они работают над увеличением числа стран, признавших независимость этого региона. Во-вторых, Анкара поставляет Приштине вооружения. Армия Косово оснащена турецкими бронемашинами Vuran и ударными БПЛА Bayraktar TB2.

— Можно предположить, что Александр Вучич попросил Реджепа Тайипа Эрдогана помочь в вопросе урегулирования ситуации вокруг Косово, потому что Турция как страна, напрямую поддерживающая Приштину и предпринимающая меры по увеличению суверенитета Косово, способна с помощью своего влияния остановить косовские власти от эскалации конфликта, — считает специалист.

Разиль Гузаеров отмечает, что турецкое посредничество не имеет большого количества успешных примеров, поэтому нет никаких предпосылок, что Анкара привлекается именно для окончательного разрешения конфликта, а не просто для ее заморозки.

— Что касается России, то в данном случае Турция сможет создать еще один рычаг давления на нее. РФ и Сербию связывают тесные братские отношения. В интересах Москвы сохранение территориальной целостности Сербии и обеспечение стабильности в регионе, — пояснил политолог.

Он уверен, что, усилив свое влияние на Косово, Анкара сможет создавать искусственные вспышки напряженности и использовать это как инструмент давления на Москву.

Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

— Учитывая то, что интересы России и Турции пересекаются во многих регионах, Анкаре будет приятно добавить в свою колоду новую карту в виде влияния на конфликт вокруг Косово, — резюмировал специалист.

Опасное посредничество

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков отмечает, что после выборов в Турции стало известно о планах Реджепа Тайипа Эрдогана продолжить «телефонную дипломатию» .

— Это касается как урегулирования российско-украинского конфликта, так и других международных кризисов. Турецкого посредничества и правда хватит на всех. Во время телефонных переговоров с сербским лидером Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти президент элегантно намекнул на возможность медиаторства, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Турецкая Республика «готова на всё, если это принесет ей максимум преференций».

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: AP/Pool Turkish presidency Press Service

— Косовский конфликт как раз такой. Ведь там же «братья-албанцы», к тому же мусульмане. Так что турки молодцы, они пытаются убить сразу двух зайцев: повысить статус Анкары как дипломатического хаба, а также прослыть спасателями близких по духу народов, — пояснил тюрколог.

Аватков отметил, что не стоит обольщаться посредническими услугами Турции . По его мнению, опасность в том, что разменной монетой впоследствии может стать суверенитет примиряемых сторон, на которые может неизбежно распространиться вездесущее турецкое влияние.

Схожую точку зрения разделяет научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

— Турция, как и обещала, продолжает свою «телефонную дипломатию», пытаясь таким образом сохранить статус дипломатического хаба в рамках своей глобальной идеологии хаба и распространяет свое влияние во все возможные регионы. Сейчас Турецкая Республика расширяет свои границы, — пояснила тюрколог.

Как считает политолог, это выгодно Анкаре, поскольку в данный момент речь идет о мусульманском населении Косово.

Албанцы протестуют возле моста, соединяющего юг и север Митровицы, Косово, 1 июня 2023 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

— А Турция как раз считает себя лидером мусульманского мира, поэтому для нее обращение президента Сербии Александра Вучича только плюс. Что касается интересов России, то Москве следует иметь в виду подобную активность Анкары, а также понимать, что если Турция куда-то заходит, то она пустит корни и, вероятно, останется надолго, — добавила специалист в беседе с «Известиями».

Снижение значимости России в регионе

Александр Вучич стремится расширить число переговорщиков по косовскому вопросу, чтобы вытянуть баланс между западными акторами и условно незападными или, как Турция, имеющими относительно самостоятельную позицию по ключевым вопросам международной повестки дня, считает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

— Турция уже зарекомендовала себя как успешного посредника в снижении напряженности сторон по вопросам, оставшимся в наследство от гражданских войн на территории бывшей Югославии. Десятилетие назад при посредничестве Анкары были установлены дипломатические отношения между Сербией и Боснией и Герцеговиной, — отметила балканист.

Президент Турции Абдулла Гюль выступает во время встречи с членами президиума Боснии и Герцеговины Зелико Комшичем, Небойшей Радмановичем, Бакиром Изетбеговичем и президентом Сербии Томиславом Николичем в Анкаре, Турция, 15 мая 2013 года Фото: AP/Burhan Ozbilici

По словам эксперта, за последние годы Турция стала важным экономическим партнером Белграда, у Александра Вучича и Реджепа Тайипа Эрдогана неплохие личные отношения. Поэтому посредником по сегодняшней ситуации, вопреки последовательной поддержке албанцев, Турция вполне может быть. Особенно если стороны — и сербская в том числе — видят итог данных переговоров как обретение Приштиной ключевых характеристик полноценной независимости. Например, таких как членство в международных организациях. Вместе с тем для России повышающаяся роль Анкары несет как возможности, так и угрозы.

— Возможность заключается в том, что это потенциал для вынесения на обсуждение мирового сообщества «пакетных» решений по пространству бывшей Югославии и в том числе возвращения вопроса о переговорах Белграда и Приштины под эгиду ООН. Угроза — если Анкара готова посредничать в рамках евро-атлантической повестки, то в данном случае за этим последует снижение политической значимости Москвы на Балканах, — подытожила политолог.