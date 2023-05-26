Горы с плеч: почему Армения смирились с потерей Карабаха

Армения и Азербайджан всё ближе к подписанию мирного соглашения. Ереван готов признать целостность соседней страны, отказаться от претензий на Карабах. При этом он не требует гарантий для карабахских армян и надеется на прямой диалог Степанакерта и Баку. Еще год назад аналогичные инициативы сопровождались всплеском протестной активности в Армении. Теперь же крупных акций не намечается. «Известия» разбирались в том, почему армянское общество смирилось с потерей Карабаха.

Что известно о мирном соглашении

Армения и Азербайджан всё ближе к подписанию мирного соглашения. Главный пункт заключается в том, что Ереван готов признать Азербайджан в советских границах, то есть отказаться от претензий на Карабах. Площадь Армении в этом случае составит 29,8 тыс. кв. км, Азербайджана — 86,6 тыс. «Территория 86 600 включают в себя и Нагорный Карабах», — подчеркивает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Второй момент — Ереван не требует гарантий для карабахских армян. По словам Пашиняна, жители непризнанной республики должны самостоятельно обсуждать все вопросы с руководством Азербайджана. Глава армянского правительства, правда, ждет неких международных гарантий — что переговоры Степанакерт – Баку в принципе состоятся. Это якобы позволит избежать геноцида и этнических чисток армянского населения.

Еще один вопрос — будущее анклавов. По словам Пашиняна, четыре азербайджанских села, расположенных в глубине армянской территории, могут вернуть под контроль Баку. В ответ Ереван рассчитывает получить село Арцвашен , окруженное азербайджанской территорией. Если это произойдет, то последствия будут болезненные. Так, село Кярки (Тигранашен), которое Азербайджан считает своим, стоит на межгосударственной трассе, соединяющей Армению с Ираном.

Пашинян при этом подчеркивает, что стремится подписать мирное соглашение как можно скорее. По его словам, армянская сторона передала Баку уже четвертый вариант договора. Последняя встреча Пашиняна и Алиева состоялась 25 мая в Москве, далее 1 июня консультации пройдут в Кишиневе, в июле политики пообщаются в Брюсселе. Вероятно, по итогам этой череды переговоров контуры мирного соглашения будут видны еще более отчетливо.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая также заявил, что подписание мирного соглашения неизбежно, хотя подробностей переговорного процесса не сообщил. При этом азербайджанский лидер не скрывает враждебного отношения к руководству Карабаха. «Этому сборищу шутов следует наконец понять, что нельзя испытывать наше терпение. Мы неоднократно разъясняли им, что они будут делать то, что мы им говорим, или уберутся оттуда» , — говорил он. Вряд ли при такой риторике можно ожидать нормального диалога со Степанакертом.

Как отреагировали в Армении

Армянская оппозиция выступила категорически против подписания мирного соглашения в нынешнем виде . Депутат от партии «Айастан» Ишхан Сагателян анонсировал новую волну акций протеста. По его словам, у армянского народа есть примерно полгода до окончательной сдачи Карабаха. В свою очередь координатор движения «Сплочение» Аветик Чалабян предложил законодательно запретить политикам признавать Карабах частью другого государства. Против инициатив Пашиняна выступили также бывшие президенты Армении Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян.

Участники протестной акции на армянско-азербайджанской границе, Сюникская область, Армения Фото: ТАСС/Александр Патрин

Резко отреагировали и в Карабахе . Парламент республики собрался на внеочередное заседание и единогласно принял заявление, в котором говорится, что действия Пашиняна могут привести к потере армянской государственности. «Для нас неприемлемы любые заявления, игнорирующие суверенитет Арцаха (армянское название Карабаха. — Ред.) и право нашего народа на самоопределение. Арцах никогда не откажется от избранного пути », — отметили депутаты. Против инициатив Пашиняна выступили также бывшие лидеры непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян и действующий глава Араик Арутюнян.

Впрочем, особого протестного энтузиазма в Армении не наблюдается. Причин тут, видимо, две. С одной стороны, предыдущие протестные кампании не привели к заметному результату. Так, многотысячные митинги в стране собирались зимой и весной 2021 года, после второй карабахской войны. Никакого эффекта они, однако, не произвели. А уже в июне 2021 года партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах.

Вторая причина — усталость от военной угрозы со стороны Азербайджана. Дело в том, что Баку постоянно дает понять, что возобновление масштабных боевых действий вполне реально. Крупнейшие столкновения на границе двух стран произошли в сентябре прошлого года. Тогда азербайджанские войска нанесли удары по армянской территории, в том числе по позициям около городов Варденис, Горис, Сотк и Джермук, погибло более 200 армянских военнослужащих. В апреле нынешнего года на линии соприкосновения произошло новое обострение, в ходе перестрелки погибли семь человек.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Ситуация также усугубляется блокадой Карабаха, которая началась в декабре, когда азербайджанские активисты перекрыли Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую непризнанную республику с Арменией. Сообщение с Большой землей прервалось, в Нагорно-Карабахской Республике ввели талоны на продукты питания, исчезли дефицитные лекарства, периодически возникают перебои с подачей газа, электроэнергии и доступом к интернету.

В апреле Азербайджан установил на Лачинской дороге официальный блокпост, тем самым окончательно похоронив надежды на скорый прорыв блокады. Армения пожаловалась в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, но на Баку это впечатления не произвело. Там отметили, что раз Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, то «должен принять и уважать право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию».

Что говорят эксперты

Армянский политолог Грант Микаэлян обвиняет в происходящем недееспособную оппозицию.

— Мы видим трагедию нашего государства. В критический момент армянской истории не видно политических сил, которые могли бы противостоять сдаче Карабаха. Оппозиция расколота, занимается постоянными дрязгами и выяснением отношений между собой. Не может ни выработать четкую программу действий, ни выдвинуть яркого лидера, за которым пошли бы люди. Ранее оппозиция уже много раз инициировала некие протестные кампании, каждый раз они заканчивались ничем. В результате люди разуверились в возможном успехе, — отмечает собеседник.

Политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев говорит, что жители Армении не готовы к новым рискам.

Фото: ТАСС/Александр Патрин

— Позиция Пашиняна давно известна. Тем не менее уже после поражения во второй карабахской войне его партия получила большинство на досрочных парламентских выборах, сам он переизбрался на пост премьер-министра. Думаю, сказывается усталость от предыдущей войны с Азербайджаном, — подчеркивает эксперт.

Политолог Артур Атаев говорит, что причин сложившейся ситуации несколько. Во-первых, Азербайджан сильнее Армении и экономически, и по военному потенциалу, и по демографическим показателям. К тому же Баку заключил тесный союз с мощной Турцией.

— Второй момент — Пашинян успешно укрепил свои позиции внутри Армении, смог преодолеть сопротивление карабахских элит, которые олицетворяли два бывших президента Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Третий момент — армяне устали от экономической блокады. В результате плану Пашиняна, как бы его сейчас ни критиковали, просто не видно альтернативы. По крайней мере в армянской оппозиции никакого своего плана не придумали, — заключил он.